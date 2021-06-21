السيسي يؤكد ضرورة احترام السيادة على المياه الإقليمية

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)



قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر ثابت إزاء الوضع في شرق المتوسط، خاصة احترام السيادة على المياه الإقليمية، مؤكداً التوافق مع اليونان على دعم خريطة الطريق وإقامة الانتخابات بموعدها في ليبيا.



وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم بالقاهرة، تضامن مصر مع اليونان ضد أي ممارسات تنتهك سيادتها، مؤكداً أن السنوات الماضية شهدت تنامياً ملحوظاً في العلاقات المصرية اليونانية.



وبحث الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني التطورات في ليبيا وضرورة أن يحل السلام والاستقرار بها، وكذلك أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتطورات الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وضرورة إحلال السلام في الشرق الأوسط.



وأشار الرئيس المصري إلى توافق القاهرة وأثينا على ضرورة حل الميليشيات المسلحة في ليبيا لبدء حراك سياسي فاعل، مجدداً التأكيد على حقوق مصر المائية، وأهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم في قضية سد النهضة الإثيوبي.



بينما قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: إن البحر المتوسط يجب أن يكون رابطاً للتقارب وليس التفريق بين الشعوب، مؤكداً أن الاتفاق بين مصر واليونان لتحديد المناطق الاقتصادية هو مثال للتعاون والتفاهم في إطار القانون الدولي، لافتاً إلى ضرورة احترام المواثيق الدولية والحفاظ على حقوق دول المنطقة، وأن تترجم تركيا أقوالها إلى أفعال.



ودعا كيرياكوس إلى ضرورة إخراج كافة قوات المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكداً دعم اليونان لجهود الرئيس السيسي لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وأن حق مصر في مياه النيل مسألة حياة.