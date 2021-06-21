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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تعلن تقديم 14,5 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تقديم 52,104 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى، الإثنين، 14,512,626 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 146.73 جرعة لكل 100 شخص".
وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19)، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".