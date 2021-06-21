تركيا تقصف 7 قرى بريف تل أبيض شمالي سوريا

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في ريف الرقة الشمالي، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، صباح اليوم الإثنين، على مناطق في قرى كور حسن وصوان وعريضة ولقلاقو وخربت بقر وزنوبيا وبير زنار الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية، بريف مدينة تل أبيض الغربي، شمالي الرقة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.



وكان المرصد السوري رصد في 11 الشهر الجاري، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية صباح الجمعة، استهدفت خلاله مناطق في محيط مخيم عين عيسى وقرية معلق بريف عين عيسى، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شمالي الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في الخامس من الشهر الجاري، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا، قصفت بالأسلحة الثقيلة مخيم عين عيسى وقرية معلق وطريق الدولي "M4" شمالي عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى نشوب حرائق في المحاصيل الزراعية.