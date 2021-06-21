انخفاض الإصابات والوفيات بـ" كورونا" في روسيا

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضا للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .



وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 17378 إصابة جديدة و440 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع معدلات أمس /17611 إصابة و 450 وفاة/.

وأضاف المركز أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ خمسة ملايين و 334 ألفا و 204 إصابات ، وبلغ عدد الوفيات 129 ألفا و801 حالة وفاة وتماثل 8361 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و878 ألفا و333 شخصا .