شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت حصيلة حالات الاصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا مليوني حالة ، وذلك عقب أن سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس اليوم الاثنين.

وقد سجلت إندونيسيا 14 ألفا و536 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونين و 4 آلاف و445 حالة ، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

كما تم تسجيل 294 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 54 ألفا و956 حالة.

وقال مسؤولون إن إندونيسيا تشهد ارتفاعا في حالات الاصابة الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تكافح المستشفيات لاستقبال مرضى جدد.