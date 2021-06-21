السيسي يشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن أزمة سد النهضة

بغداد - ياسين صفوان - شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني، "أحط رئيس الوزراء اليونانى علما على ما آلت إليه الأمور فى المفاوضات الثلاثية حول ملف سد النهضة، وأكدنا على سرعة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، وأن يكون للمجتمع الدولى دوره حفاظا على استقرار المنطقة".

وأوضح أنه "ناقش العديد من الملفات الإقليمية مع رئيس وزراء اليونان قائلا: "وأكدنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية، لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة فى إطار مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية وعودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلى إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف السيسي، "بحثنا الملف الليبي وأكدنا على دعم الأشقاء في إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، وتسهيل إجرائها لتجرى في موعدها وكذلك التأكيد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية دون مماطلة وتفكيك المليشيات المسلحة، وعودة ليبيا إلى أبنائها واستعادة السيادة ووحدة الأراضي".