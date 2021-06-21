انت الان تتابع خبر مصرع واصابة عدد من المدنيين بانفجار على الحدود بين العراق وايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمصرع مدني وإصابة إثنين آخرين من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بإنفجار على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران.