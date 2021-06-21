مغنية لبنانية تفاجئ متابعيها على إنستجرام بصورة 'دون مكياج'

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الفنانة والمغنية نوال الزغبي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تفاعل متابعيها معها بسبب إعجابهم بها.

وظهرت "نوال" في الصورة بدون مكياج "ميك أب"، في إطلالة بسيطة، مكتفية بتعليق "صباح الخير"، ليتفاعل معها متابعيها في التعليقات على الصورة بالقول: "يسعد صباحك دايمًا حلو.. اتغيرتي جدًا.. بنموت فيكي كلنا.. حتى وأنتي منكوشة قمر.. أنتي قمتي من النوم واتصورتي على طول.. وشك منفخ ليه كدا".