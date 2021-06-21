طبق تقليدي أساسه البطيخ 'يقاوم جميع الفيروسات'

نشرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية تقريرا حول واحدة من أشهر الأكلات الشعبية في شبه جزيرة سيناء، التي يطلق عليها اسم "اللصيمة"، التي يطهى فيها البطيخ على النار.

وتعتبر أكلة "اللصيمة" الشعبية السيناوية، واحدة من أشهر الأكلات المستخدمة في الرحلات سواء للصيد أو للسياحة.



ونقل التقرير عن مؤلف كتاب "مطبخ سيناء"، عبد العزيز غالي، قوله إن أكلة "اللصيمة"، تعتبر واحدة من أبرز مفردات التراث الشعبي السيناوي.ويشترك أهل سيناء في تلك الوجبة والأكلة الشعبية مع أهل جنوبي فلسطين، والتي تمتاز بسهولة تحضيرها وفوائدها الصحية بالغة الأهمية.وتم تداول أكلة "اللصيمة" من جيل إلى جيل، حتى وصلت إلى الجيل الحالي، الذي أدرك وفقا للدراسات العلمية فوائدها الصحية، حيث تعتبر مقاوم سحري لكل أنواع الفيروسات.وينتشر دوما تحضير وجبة "اللصيمة" في موسم يطلق عليه "الحصيدة"، إذ كانوا قديما يذهبون فيه إلى جنوب فلسطين لحصاد القمح في موسم الحصيدة، ثم يقوموا بجمع القمح ويتم طحنه عن طريق الرحايا، ويصنعون منه ما يطلق عليه "قرص الملة"، وهي عبارة عن أقراص دائرية تشبه في شكلها البيتزا.