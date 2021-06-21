الانتخابات الإثيوبية.. "أجواء سلمية" لم تعكرها "شكاوى حزبية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتكان مديكسا، إن عملية الاقتراع التي انطلقت اليوم "تجري في أجواء سلمية ولا توجد حتى الآن آي مشكلة سوى منطقة واحدة في أمبو بإقليم أوروميا".

وأضافت مديكسا، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنه تمت إعادة تعيين 27 موظفا انتخابيا في 9 دوائر انتخابية بأديس أبابا لعدم حضورهم في الموعد المحدد.

وأشارت إلى وجود بعض الشكاوى من الأحزاب السياسية المختلفة ببعض الأقاليم.

وأوضحت أن "هناك بعض الشكاوى قدمت لنا من أحزاب في إقليمي جنوب إثيوبيا وأمهرة حيث تعرض مراقبيهم لمضايقات وضرب"، مشيرة إلى أنهم "يعتبرون هذا الأمر مقلق وسيتم التحقيق فيه".

وأكدت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي على أن جميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في موعدها المحدد، واصفة ذلك بأنه "إنجاز كبير وإيجابي".

ولفتت مديسكا إلى مواجهتهم لبعض التحديات في نقص بطاقات الاقتراع في عدة مناطق بينها أديس أبابا وإقليمي جنوب إثيوبيا وجامبيلا وبني شنقول جومز، ويتم معالجتها في الوقت الراهن.

ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.



وأكثر من 38 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم اليوم في 48 ألف مركز اقتراع.

ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 46 ألف مراقب بينهم 100 مراقب دولي و68 من الوكالات ووسائل الإعلام المحلية والدولية ونحو 1400 مراسل لمختلف وسائل الإعلام بينهم 89 مراسلا دوليا.