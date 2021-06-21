"لن ألتقي بايدن".. رسائل سلبية في أول مؤتمر صحفي لرئيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمل أول مؤتمر صحفي يعقده رئيس إيران الجديد إبراهيم رئيسي، رسائل سلبية على رأسها رفض لقاء الرئيس الأمريكي تحت أي ظرف.

ومجيبا بـ"لا"، رد رئيسي على سؤال طرحته وسيلة إعلام أمريكية حول نيّته عقد لقاء مع الرئيس جو بايدن في حال سمحت المحادثات بتخفيف العقوبات الأمريكية عن إيران وبهدف "تسوية" المشكلات القائمة بين البلدين اللذين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ أكثر من أربعين عاماً.

فيما أكد أنه سيبدأ سياسة إيران الخارجية بالاتفاق النووي فقط، وأنه لن يسمح بمفاوضات في هذا الملف "لمجرّد التفاوض"، حسب تعبيره.

وحول المفاوضات الجارية في فيينا، أكد رئيسي أن الفريق المفاوض هناك يواصل مشاوراته؛ غير أنه كشف عن فريق خاص آخر يتبع له، يدرس ويناقش مسار المفاوضات التي جرت على مدى الفترة الماضية في العاصمة النمساوية.

وفي هذا الصدد، أعرب عن دعمه "لأية مفاوضات تضمن مصالح طهران النووية"، ورفضه أن "تكون المفاوضات استنزافية وطويلة".

وعلى صعيد الشأن الداخلي، أشار الرئيس الجديد إلى أن حكومته ستركز على الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد،زاعما أنه انتُخبت رئيسا بفضل مشاركة "كثيفة"، وهو عكس المعلن رسميا.

ويُفترض أن يتسلم رئيسي مهمته كرئيس للبلاد، في أغسطس/آب المقبل، بعدما حصل في اقتراع جرى الجمعة الماضية، على قرابة 62% من الأصوات في انتخابات رئاسية اتّسمت بنسبة امتناع قياسية.

