دولة الإمارات تعلن تقديم 14,5 مليون جرعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تقديم 52,104 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى، الإثنين، 14,512,626 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 146.73 جرعة لكل 100 شخص".

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19)، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".