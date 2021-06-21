تراجع ملحوظ بإصابات كورونا في بلجيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا إلى اقل من 500 حالة يوميا لأول مرة منذ أغسطس الماضي ، وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن معهد ،سيينسانو ،للصحة العامة التي نشرت اليوم.



وتم في الفترة بين 11 و 17 يونيو، الكشف عن 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المتوسط يوميا، بانخفاض قدره 4 -5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.

ومنذ بداية الوباء، تم تشخيص 415 079 1 حالة عدوى بالفيروس في بلجيكا ، وبلغ مجموع الوفيات 136 25 حالة وفاة .