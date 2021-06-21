الرئيس المصري يبحث مع الجانب اليوناني الملف الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه بحث مع الجانب اليوناني الملف الليبي وأهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الجارة الغربية.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشتركه عقده السيسي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بالقاهرة.

وأضاف السيسي أن هناك توافقا مصريا يونانيا على ضرورة دعم الليبيين في تحقيق الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وأشار إلى أنه اتفق مع رئيس وزراء اليونان على أهمية زيادة قيمة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.