كوريا الجنوبية تسجل 357 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 357 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفاً و506 حالات.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2004

كما تعافي من المرض 369 شخصاً خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 143 ألفا و 268 حالة.

وتلقى 15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير(شباط) الماضي، وهو ما يمثل 2ر29 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة. وتلقى أربعة ملايين شخص، أو 9ر7% من السكان، جرعتي التطعيم بالكامل حتى اليوم الإثنين.