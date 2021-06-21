الاتحاد الأوروبي يعلن 86 عقوبة على بيلاروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد سيفرض اليوم الاثنين عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على 86 مسؤولاً وشركة من بيلاروسيا، لكنه سيترك للقادة قرار موعد فرض عقوبات اقتصادية.



وذكر دبلوماسيون أن العقوبات تشمل 76 فرداً، منهم وزيرا النقل والدفاع، إلى جانب 8 شركات حكومية، وذلك في محاولة لزيادة الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بسبب إجبار طائرة ركاب لشركة رايان إير على الهبوط في مينسك في 23 من مايو (أيار).

وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ "اليوم سنوافق على حزمة عقوبات جديدة أوسع نطاقاً، تضم حوالي 86 فرداً وكياناً".

وقال دبلوماسيون إن الإجراءات ربما تكون بالتنسيق مع عقوبات مشابهة تفرضها دول غربية أخرى منها بريطانيا والولايات المتحدة. لكنهم لم يذكروا تفاصيل.

وكانت دول الاتحاد قد فرضت يوم الجمعة عقوبات اقتصادية على قطاعات النفط والبوتاس والبنوك في بيلاروسيا في مسعى لمعاقبة لوكاشينكو على اعتراض طائرة رايان اير واعتقال صحفي معارض وصديقته كانا على متنها.

وقال بوريل إن العقوبات الاقتصادية "ستُعرض على المجلس الأوروبي في اجتماعه المقبل" يوم الخميس في بروكسل.