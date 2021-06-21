شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ملحوظ بإصابات «كورونا» في بلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل-وام

انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد في بلجيكا إلى أقل من 500 حالة يومياً لأول مرة منذ أغسطس الماضي، وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن معهد «سيينسانو للصحة العامة» التي نشرت الاثنين.

وتم في الفترة بين 11 و 17 يونيو، الكشف عن 499 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في المتوسط يومياً، بانخفاض قدره 4 -5 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق. ومنذ بداية الوباء، تم تشخيص 1079415 حالة عدوى بالفيروس في بلجيكا، وبلغ مجموع الوفيات 25136 حالة وفاة.