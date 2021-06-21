شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد التزامها بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين ملتزمة بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والحوار عبر الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

وأوضحت الوزارة أن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة دولية باسم «عدالة» للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في إيران لا يمثل السياسة البحرينية الثابتة الملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.