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الأمم المتحدة تدعو للتحرك: العالم يشهد أسوأ «سلسلة انتكاسات في عصرنا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف- أ.ف.ب

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الاثنين، إلى «تحرّك منسّق» للمساعدة على التعافي من أسوأ تدهور حقوقي شهده العالم منذ عقود. وقالت باشليه في مستهل انعقاد الدورة ال47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «من أجل التعافي من سلسلة الانتكاسات لحقوق الإنسان الأوسع والأشد في عصرنا، نحتاج إلى رؤية تغيّر مسار الحياة وتحرّك منسّق».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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