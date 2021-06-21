شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو للتحرك: العالم يشهد أسوأ «سلسلة انتكاسات في عصرنا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف- أ.ف.ب

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الاثنين، إلى «تحرّك منسّق» للمساعدة على التعافي من أسوأ تدهور حقوقي شهده العالم منذ عقود. وقالت باشليه في مستهل انعقاد الدورة ال47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «من أجل التعافي من سلسلة الانتكاسات لحقوق الإنسان الأوسع والأشد في عصرنا، نحتاج إلى رؤية تغيّر مسار الحياة وتحرّك منسّق».