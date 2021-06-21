شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تستأنف «حلم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

تستأنف الفنانة نهال عنبر تصوير دورها في مسلسل «حلم» خلال الفترة المقبلة، بعد أن صورت فيه 4 أيام فقط، وتوقف التصوير لاستكمال بناء ديكورات المسلسل الذي تدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر أن يعرض خلال الموسم الشتوي المقبل.

تدور أحداث المسلسل حول جهود مصر لإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم في حي الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة لهؤلاء السكان، وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه الحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

نهال تجسد خلال المسلسل شخصية سيدة تعيش في منطقة عشوائية، تمر بظروف صعبة بعد وفاة زوجها، غير أنها تخطئ في اختيار زوجها الجديد، حيث ترتبط برجل يصغرها في السن، يجسد دوره الفنان مدحت تيخا، فتفاجأ بأنه يجري وراء وهم أن يصبح مطرباً، لكنها لا تعترف به ولا يعجبها تصرفاته، حيث يحاول استغلالها للإنفاق عليه، بدلاً من أن ينفق عليها، ما يضطرها لإثارة المشاكل معه وتوبيخه طوال الوقت، وفي الوقت نفسه لها ابن شاب يسير في الاتجاه نفسه الذي يسير فيه زوجها، فيثير معه العديد من المشاكل ويشارك في بطولة المسلسل: صابرين، محمد رياض، كمال أبو رية، انوشكا، نضال الشافعي، سميرة عبد العزيز، شريف خير الله، رشا الخطيب، ياسمين جمال، محمود الجابري، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج حسني صالح.