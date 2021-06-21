شكرا لقرائتكم خبر عن «زومبي على جنبي» يجمع نجوم «مسرح مصر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

بعد 8 سنوات اجتمعوا فيها على خشبة المسرح، عندما قدمهم النجم أشرف عبد الباقي لأول مرة من خلال فرقة «تياترو مصر» في 2013، ثم «مسرح مصر» 2015، قرر عبد الباقي الالتقاء مع نجوم وأبطال «مسرح مصر» في السينما، من خلال فيلم «زومي على جنبي» تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

ويجسد عبد الباقي خلال الفيلم دور «المعلم سلطان» التاجر كبير المنطقة الشعبية التي تدخلها فرقة غنائية شعبية، لكنهم يواجهون فيها بلطجية يتعاطون المخدرات، فيصبحون أقرب إلى شخصيات «الزومبي»، فتلجأ الفرقة إلى المعلم سلطان من أجل مساعدتهم في الهروب من هؤلاء البلطجية، لتدور الأحداث في إطار كوميدي.

يضم الفيلم: علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، «أس أس»، هاجر أحمد، بالإضافة إلى شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، ومحمد محمود، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

يذكر أن عبد الباقي طرح له مؤخراً في دور العرض فيلمه الجديد «سقراط ونبيلة» قصة وسيناريو وحوار عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، وشاركه في بطولته دينا، محمد فهيم، سامي مغاوري، أحمد فتحى، ومحمد جمعة، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، الذين شاركوا معه في مسرحية «اللوكاندة» وتدور أحداثه إطار كوميدي اجتماعي.