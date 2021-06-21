بالأرقام..ميناء الإسكندرية يحقق طفرة في معدلات التداول خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تحقيق معدلات متزايدة في حجم التداول وحركة السفن للشهر الخامس على التوالي حيث شهدت ارتفاعا كبيراً في كميات البضائع المتداولة خلال شهر مايو الماضي، بزيادة قدرها 15% عن المعدلات المحققة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار بيان صادر عن الهيئة اليوم الإثنين، إن بضائع الصب الجاف وعلى رأسها الأقماح والحبوب، تصدرت طليعة البضائع التي شهدت ازديادا خلال شهر مايو إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق 35% تليها في مقدار الزيادة البضائع العامة بواقع 22% ثم البضائع المحواة بواقع 15%.

كما بلغ حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2.5 مليون طن خلال شهر مايو 2021.

وأضاف البيان، أن حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على الميناء شهدت ازديادا ملحوظاً خلال شهر مايو 2021 عن مثيله من عام 2020، وذلك بواقع 12% تقريباً ؛ وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الصب الجاف 32.5% وفي العبارات 20% وفي البضائع العامة 12.5%

ولفت بيان الهيئة إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في معدلات التداول وحركة الملاحة لشهر مايو 2021 تأتي لإتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات.