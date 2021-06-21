نصائح وتحذيرات.. تعليمات عاجلة من "التعليم" لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة، يجب اتباعها أثناء عقد الامتحان النهائي، 11 يوليو المقبل.

وجاءت التعليمات كالتالي:

- إذا تأخر الطالب عن موعد بدء الامتحان في أية مادة مدة لا تزيد على 15 دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة يسمح له بدخول الامتحان، وإذا زادت مدة التأخير عن ذلك لا يسمح بدخول الامتحان في هذه المادة فقط.

- محاولة الغش أو التخاطب مع غيرك من الطلاب أو مطابقة اللوائح التي تعرضك إلى إلغاء امتحانك تطبيقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 24 المنظم لذلك بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية وفقًا لأحكام القانون الصادر بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان، ويتعين عليك الاطلاع على القرار الوزاري من خلال الموقع.

- التأكد من عدد أوراق الأسئلة قبل بدء الإجابة.

- ملء البيانات الخاصة بالطالب بكراسة الأسئلة وورقة الإجابة باللغة العربية وبخط واضح قبل البدء في الإجابة، بما فيها كود الجلسة الامتحانية.

- عدم كتابة اسم الطالب أو رقم الجلوس في غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة وكذلك ورقة الإجابة.

- ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا بورقة البابل شيت.

- تسليم كراسة الأسئلة وأوراق الإجابة إلى الملاحظ يدًا بيد بعد انتهاء الإجابة.

- يجب أن تحمل معك جميع الأدوات اللازمة لامتحان أية مادة؛ إذ لا تصرف لك إلا كراسة الأسئلة وورقة الإجابة.

- عدم الدخول إلى مقر الامتحان بأية كراسات أو مذكرات أو الهاتف المحمول أو أي أجهزة تساعد على الغش ومصرح لك فقط باصطحاب الكتاب المدرسي.

- يتسلم الطلاب الذين (تسلموا جهاز الحاسب اللوحي) كراسة أسئلة ورقية، بالإضافة إلى ورقة إجابة (بابل شيت) تكون الإجابة بها أمرًا (إلزاميًّا)، وعليهم تسجيل نفس الإجابة على جهاز اللوحي "التابلت" (اختيارية).

- لا يسمح بخروج الطالب من الامتحان إلا في نصف الساعة الأخيرة من الزمن المقرر لامتحان المادة وبعد تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة.

- كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى إلغاء امتحانه في الدور الأول وحرمانه من أداء الامتحان في الدور الثاني.