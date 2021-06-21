اخبار العالم

إعصار يضرب ضواحي شيكاغو

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

إعصار- أرشيفية

وصل إعصار قوي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إلى ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية، مع ظهور حطام على شاشات الرادار.

وأفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في شيكاغو في تغريدة على “تويتر” بأن السلطات المحلية حثت السكان الذين يعيشون بالقرب من مدينتي دارين وبور ريدج، على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب غربي شيكاغو على الاحتماء الساعة 11:15 مساء بالتوقيت المحلي، ولم تتوافر معلومات عن مدى الضرر والإصابات المحتملة.

قال خبراء الأرصاد إنه كان هناك تهديد مستمر بأضرار للرياح مع تحرك خط العواصف فوق إلينوي.

ويتحرك الإعصار حاليا شرقا بسرعة 75 كيلومترا في الساعة، وذلك بحسب “أ ب”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا