ألمانيا تسجل أقل من 500 إصابة بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا أقل من 500 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) الماضي.



ووفقاً للأرقام الصادرة، اليوم الإثنين، عن معهد روبرت كوخ فقد تم تسجيل 346 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة.

وعادة ما تكون الأرقام المسجلة يومي الأحد والإثنين أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وقبل أسبوع سجل معهد روبرت كوخ 549 إصابة.

وأحصى معهد روبرت كوخ 3 ملايين و 722 ألفاً و327 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير حيث لا يتم تسجيل العديد من الإصابات.

وكان آخر مرة جرى فيها تسجيل عدد إصابات أقل من 500 في 10 أغسطس(آب) من العام الماضي.