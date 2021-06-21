ألمانيا توقف عالماً روسياً بتهمة "التجسس"

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

أعلن القضاء الألماني، اليوم الإثنين، إيقاف عالم روسي بتهمة "التجسس، ونقل معلومات تحمل طابع الحساسية" إلى موسكو.



إعلان الإيقاف جاء على لسان مدّعين فدراليين ألمان ذكروا أن العالم الروسي اُتّهم بنقل معلومات حساسة من جامعة ألمانية إلى موسكو مقابل أموال نقدية.

وفي بيان لهم قال المدعون الألمان إنه تم توقيف المشتبه به، الذي تم التعريف عنه باسم "إيلنور إن." يوم الجمعة الماضي، وذلك للاشتباه بأنه "عمل لصالح جهاز استخبارات روسي منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي على أقصى تقدير".

ويعد اعتقال العالم الروسي حلقة في سلسلة أزمة طويلة الأمد بين موسكو وعواصم غربية؛ حيث أقدمت الأخيرة في الأسابيع الماضية على طرد دبلوماسيين روس على خلفية اتهامات بالتجسس وهجمات إلكترونية وتدخل في الانتخابات، في تهم تنفيها موسكو جملة وتفصيلا.

في المقابل، ردت موسكو بطرد دبلوماسيين من الدول المعنية.