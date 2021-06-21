شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلق أكبر حملة لتطعيم جميع البالغين ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الهند اليوم الاثنين حملة مجانية لتلقيح جميع البالغين ضد فيروس كورونا وذلك بعد أسابيع من انتقادات بأن الحملة التي اتسمت بالفوضى ساهمت في نقص شديد في اللقاحات وتفاقم موجة ثانية قاتلة من الفيروس أودت بحياة مئات الآلاف في أبريل ومايو.

وتراجع رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الشهر عن سياسة تقوم الولايات بموجبها بشراء ما يلزمها من شركات الأدوية، وتنظم إلى جانب المستشفيات الخاصة عمليات التطعيم للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما.