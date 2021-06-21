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منتخب شباب العراق يستهل مشاركته في بطولة العرب بلقاء جزر القمر .. موعد المباراة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-21 | 12:14

منتخب شباب العراق يستهل مشاركته في بطولة العرب بلقاء جزر القمر .. موعد المباراة

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يستهل منتخب شباب العراق مشاركته في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، اليوم الاثنين، بلقاء نظيره منتخب جزر القمر.
وتقام المباراة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت بغداد على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، وسيرتدي منتخب شباب العراق الزي الأخضر الكامل، فيما سيرتدي منتخب جزر القمر الزي الأبيض الكامل .

يذكر ان منتخب شباب العراق يلعب ضمن المجموعة الثالثة الى جانب كل من جزر القمر ، لبنان ، السنغال.


ويشارك في البطولة 16 منتخبا توزعوا على 4 مجموعات يتأهل منها اصحاب المركزين الاول والثاني الى الدور المقبل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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