القبض على 4 دواعش بارزين في الموصل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية ".واضافت أن الاهابيين، "هم كل من (ع خ ع ع) والذي كان يعمل فيما يسمى (الحسبة) و(ا م ف ا) و (م م ا خ) و (م ع م ع) والذين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واشارت الخلية الى انه "تم القبض عليهم في مناطق واحياء (الزهراء والاربجية وتسعي ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".