مقطع فيديو نادر لـ 'سعاد حسني' تقدم 'عبد الحليم حافظ' في حفل غنائي

بغداد - ياسين صفوان - 21 يونيو يوم يجمع بين محبي العندليب وسندريلا الشاشة العربية، في مناسبتين مختلفتين، ما بين ذكرى ميلاد الفنان عبدالحليم حافظ وذكرى وفاة الفنانة سعاد حسني، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم في العام 2001.

ومع مرور الذكرتين معًا، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو نادرا يجمع بين الرحلين، وقتما قدمت الفنانة سعاد حسني، المطرب عبدالحليم حافظ في إحدى حفلاته، واستهلت سندريلا الشاشة العربية في مقدمة الحفل قائلة "دلوقتي مع مطربنا العاطفي البلبل الأسمر عبدالحليم حافظ"، وقدم الفنان عبدالحليم حافظ أغنية "أيامنا الحلوة".

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا بين المتابعين في التعليقات "أحسن زمن وفن والله.. والله ورجعت للتليفزيون تاني.. فكرتونا بالأيام الحلوة فعلًا.. الله يرحمهم.. الزمن الجميل والفن الذي لا يعوض".

علاقة عبدالحليم حافظ وسعاد حسني



وكانت الأحاديث تداولت حول علاقة الفنان عبدالحليم حافظ والفنانة سعاد حسني، حول زواجهما سرًا والبعض قال إنهما لم يتزوجا، وبحسب ما كتبه الكاتب الصحفي محمد بديع سربية في مجلة "الموعد"، وكشف وقتها عن غضب العندليب الأسمر فور عودته من الرحلة الأوروبية، بسبب ما نشر عن إتمام الزواج، وقال "الإشاعة تصل إلى درجة إني أتجوز في الخارج، أنا هاتجنن، لازم أعمل تكذيب رسمي، اكتب على لساني أني لا أصلح للزواج".

بينما علقت الفنانة سعاد حسني، وقالت في حوار نشر الكاتب الصحفي "سربيه" مقاطع منه، قائلة "كل ما أشيع عن زواج تم، أو زواج سيتم بيني وبين عبد الحليم حافظ، ليس إلا مجرد شائعات، أولا الحب ليس عيبا أو حراما، إن كنت أحب عبد الحليم، ليس هناك ما يدعو لكي أنكر هذا الحب".