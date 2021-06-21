بينهم ارهابيون.. عمليات بغداد تضبط متهمين بـ'الدكة العشائرية' وتجارة المخدرات وتدمر مضافة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء (55) في فرقة المشاة السابعة عشرة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبتنسيق استخباري مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت من ضبط وتدمير مضافة للإرهابيين في منطقة الفتوح جنوبي غرب بغداد".واضافت القيادة، أن "قوة من اللواء (23) ألقت إلقاء القبض على متهم (وفق المادة 4/1 إرهاب) في منطقة (كرارة) جنوب بغداد، والقاء القبض على متهم آخر بالإرهاب ضمن قاطع مسؤولية اللواء الأول في الفرقة الأولى شرطة اتحادية"، لافتة الى أن "قوة من اللواء (27) ألقت القبض على متهم (وفق المادة 4/1 إرهاب) في منطقة (حي الجامعة)".

واشارت القيادة الى أن "قواتنا الأمنية اعتقلت 9 متهمين بالسرقة، والمشاجرة (الدكة العشائرية)، وترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وأجهزة وأدوات تعاطي المخدرات".

ولفتت الى "ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل اوراقا ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة من قبل مديرية المرور العامة".