مفتي يتحدث لـ “الخليج 365" عن "صوت وشجرة" في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، تزامن الانتخابات الحالية مع غرس الأشجار نصرا للديمقراطية والبيئة.

وقال مفتي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الانتخابات الجارية أمر مهم لوحدة البلاد وبناء السلام والتنمية، مشيرا إلى أن خروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم مبكرا، وبهذا المستوى رسالة تؤكد رغبة الشعب في اختيار ممثليهم، ورسالة مبهرة وقوية للمجتمع الدولي.



وأضاف عقب الإدلاء بصوته في أديس أبابا: "شاهدت وتابعت الصورة المبهرة والحضارية التي خرج فيها الشعب الإثيوبي منذ الصباح الباكر اليوم للإدلاء بأصواتهم"، مؤكدا أن "الانتخابات الحالية أمر مهم لوحدة البلاد وبناء السلام والتنمية".

مفتي أوضح فيما يخص حملة "صوت وشجرة" أن إجراء الانتخابات بجانب غرس الشتول تعزيز للديمقراطية وتحقيق التنمية الخضراء، موضحا أن الجمع بين المنشطَين خطوة مهمة، للتنمية وبناء الديمقراطية.

في هذا السياق ذكر المسؤول الإثيوبي أن العالم يعاني في الوقت الراهن من قضية انبعاثات الكربون وتغيير المناخ، وإثيوبيا اختارت أن تسهم في مكافحة هذه الظاهرة بغرس 6 مليارات شجرة وتعزيز التنمية الخضراء، معتبرا الأنشطة التي تعمل عليها حكومة بلاده مثالا يحتذى بين دول الجوار.

وفي وقت سابق اليوم فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الإثيوبيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العامة.

وستظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات خلال 10 أيام.

وتجري هذه الانتخابات في ظل متغيرات داخلية وإقليمية ودولية، وينتظم الاقتراع بإشراف من مجلس الانتخابات الإثيوبي، وهو هيئة دستورية مستقلة، أنشئت عام 1992.