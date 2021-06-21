وزير خارجية إسرائيل في زيارة "غير مسبوقة" للإمارات الأسبوع القادم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، أن وزير خارجيتها يائير لابيد سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة "غير مسبوقة" للإمارات.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تلقته " الخليج 365": "في الأسبوع المقبل، سيجري وزير الخارجية يائير لابيد أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة".



وأضافت: "من المقرر أن يقوم وزير الخارجية يائير لابيد الأسبوع المقبل (29-30 يونيو/حزيران) بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، سيفتتح الوزير لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي وكذلك القنصلية العامة لإسرائيل في دبي".

وهذه أول زيارة خارجية لوزير الخارجية الإسرائيلي الجديد.

وشددت وزارة الخارجية الإسرائيلية على أن "العلاقات بين إسرائيل والإمارات هي علاقة مهمة، سيستمتع بثمارها ليس فقط مواطني البلدين، ولكن الشرق الأوسط بأكمله".

ووقعت الإمارات وإسرائيل على اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.