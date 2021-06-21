البحرين تنفي تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت وزارة الخارجية البحرينية ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في إيران.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية أن "السياسة الخارجية للمملكة ملتزمة بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والحوار عبر الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك".

وأوضحت الوزارة أن "ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة دولية باسم "عدالة" للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمثل السياسة البحرينية الثابتة الملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".