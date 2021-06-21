شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حجب البرلمان السويدي الثقة، الإثنين، عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، في سابقة في تاريخ البلاد السياسي.



وأمام لوفين أسبوع ليحسم فيه خياره إما تقديم استقالته وإما الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وبحسب نتيجة التصويت، أيّدت أغلبية مطلقة من 181 نائباً حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي يحكم منذ عام 2014، في خطوة جاءت نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه الأسبوع الماضي بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة.