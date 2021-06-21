شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة ضد شركات وأفراد في بيلاروسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوكسمبورج- رويترز

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيفرض، الاثنين، عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على 86 مسؤولاً وشركة من بيلاروسيا، لكنه سيترك للقادة قرار موعد فرض عقوبات اقتصادية.

وذكر دبلوماسيون أن العقوبات هي محاولة لزيادة الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بسبب إجبار طائرة ركاب لشركة «رايان إير» على الهبوط في مينسك في 23 من مايو/أيار.

وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج: «اليوم سنوافق على حزمة عقوبات جديدة أوسع نطاقاً، تضم حوالي 86 فرداً وكياناً». وقال دبلوماسيون إن الإجراءات ربما تكون بالتنسيق مع عقوبات مشابهة تفرضها دول غربية أخرى منها بريطانيا والولايات المتحدة. لكنهم لم يذكروا تفاصيل.

وكانت دول الاتحاد قد فرضت الجمعة الماضية، عقوبات اقتصادية على قطاعات النفط والبوتاس والبنوك في مسعى لمعاقبة لوكاشينكو على اعتراض طائرة «رايان إير» واعتقال صحفي معارض وصديقته كانا على متنها. وقال بوريل إن العقوبات الاقتصادية «ستُعرض على المجلس الأوروبي في اجتماعه القادم» يوم الخميس، في بروكسل.