شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون وتبادل خبرات بين «سيوا» و«الاتحاد إسكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا» اجتماعاً مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو» المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف بحث الخطط المشتركة لتوسيع التعاون في مجال تحسين كفاءة الطاقة والأنظمة المتطورة لترشيد الاستهلاك ودعم برامج لتعزيز الاستدامة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

حضر الاجتماع فيصل الرئيسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، ومن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد، ومحمد عبد الله مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وراشد المرزوقي نائب مدير إدارة الترشيد.

وأوضحت المهندسة غادة جمعة أنه تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مشاريع ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والغاز، ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة ونشر التوعية المجتمعية في مجال ترشيد الاستهلاك، مشيرة إلى أن استراتيجية إدارة الترشيد بالهيئة تهدف لرفع كفاءة استهلاك الطاقة للمباني، وتسعى الإدارة للتعاون المشترك مع بيوت الخبرة والشركات المتخصصة لتحقيق الاستراتيجية التي تتضمن ترشيد الاستهلاك بنسبة 30%.

وأشار محمد عبدالله إلى أن استراتيجية الهيئة تسعى لتحقيق الأهداف المشتركة وفق منظور ورؤى التنمية المستدامة في دولة الإمارات ، وتعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وتوسيع شريحة المستفيدين من برامج الترشيد لتحقيق رؤية مستقبلية مستدامة ضمن استراتيجية الهيئة نحو ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة للمباني.

وخلال الاجتماع أكد فيصل الرئيسي، أن الشركة تحرص على دعم جهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتحقيق أهداف الاستدامة وتحقيق الأهداف الموضوعة بمجال الطاقة، حيث إن ذلك يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الاستدامة في الشارقة وعلى مستوى الدولة ككل، بتقليل انبعاثات الكربون وتخفيض استهلاك الطاقة وتبني الممارسات المستدامة.