بسبب منشأ كورونا.. أمريكا تهدد الصين بـ «العزلة الدولية»

الشارقة - اميمة ياسر -

هددت الولايات المتحدة الصين بـ "العزلة الدولية"، وذلك في حال لم تساهم في الكشف عن منشأ فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في إصابة ووفاة الملايين من سكان العالم.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الوطني، جيك سوليفان، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الصين ستُعزل في حال لم تسمح للخبراء الدوليين بالقدوم لأجل دراسة منشأ فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سوليفان: "العمل الدبلوماسي التحضيري، وهو عبارة عن توحيد دول العالم، هو الجزء الرئيسي من الجهود التي نبذلها من أجل أن نضع الصين أمام خيار: إما يتصرفون بمسؤولية وسيسمحون للمحققين بإجراء عمل حقيقي ومعرفة من أين أتى الفيروس، إما سيواجهون العزلة من طرف المجتمع الدولي".

وفي مارس الماضي، نشرت منظمة الصحة العالمية النسخة الكاملة لتقرير مجموعة دولية من خبراء المنظمة عن زيارتهم لمدينة ووهان الصينية للتعرف على منشأ فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن تسرب فيروس "كوفيد-19" من المختبر، هو "أمر غير مرجح".

وفي الـ 30 من مارس، أعلنت 14 دولة، على رأسها الولايات المتحدة، في بيان مشترك، مخاوفها في أعقاب تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا المستجد، وأكدت دعمها لتقييم ودراسة شفافة ومستقلة، حول منشأ الفيروس القاتل.