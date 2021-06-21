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البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

حجب البرلمان السويدي الثقة، الإثنين، عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، في سابقة في تاريخ البلاد السياسي.

 

وأمام لوفين أسبوع ليحسم فيه خياره إما تقديم استقالته وإما الدعوة إلى انتخابات جديدة.

 

وبحسب نتيجة التصويت، أيّدت أغلبية مطلقة من 181 نائباً حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي يحكم منذ عام 2014، في خطوة جاءت نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه الأسبوع الماضي بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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