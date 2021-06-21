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تعرف على أسعار الذهب والعملات في ليبيا اليوم الإثنين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الإثنين.

 

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند مستوى أسعار الأحد.

 

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

 

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.07 دينار.

 

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.94 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.95 دينار.

 

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.83.

 

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30.

 

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.05.

 

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 للبيع و4.47 للشراء.

 

وسجل سعر صرف اليورو 5.39 للبيع و5.37 للشراء

 

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 205 دينارات ليبية.

 

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 248 دينارا ليبيا.

 

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 283 دينارًا ليبيًا.

 

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 290 دينارا ليبيا.

 

وسجل كسر الفضة 2.4 دينار ليبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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