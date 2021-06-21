شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين .. رصد 51 مطعمًا ومقهى مخالف للاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت وزارة الصحة البحرينية زيارات تفتيشية لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقرارات الأخيرة المنصوص عليها، وقد قام مفتشو قسم مراقبة الأغذية بزيارة تفتيشية شملت 175 مطعمًا ومقهى يقدم أطعمة ومشروبات تم خلالها مخالفة 51 منها، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

وبينت الوزارة أنه نظرًا لمخالفة تلك المطاعم للإجراءات والاشتراطات التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة.