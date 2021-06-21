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تايلاند .. 3175 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الاثنين تسجيل 3175 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة

الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 221 ألفا و 306 حالات. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن مركز إدارة الوضع الوبائي القول إن من بين حالات الاصابة الجديدة 3035 حالة بين المواطنين و 140 حالة في السجون،

وأضاف المركز أنه تم رصد ثمان بؤر تفش جديدة للفيروس.

وقد سجلت تايلاند 29 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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