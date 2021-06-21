شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند .. 3175 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الاثنين تسجيل 3175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 221 ألفا و 306 حالات. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن مركز إدارة الوضع الوبائي القول إن من بين حالات الاصابة الجديدة 3035 حالة بين المواطنين و 140 حالة في السجون،
وأضاف المركز أنه تم رصد ثمان بؤر تفش جديدة للفيروس.
وقد سجلت تايلاند 29 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة