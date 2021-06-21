علماء أوبئة: الشتاء المقبل سيكون تعيساً للغاية في المملكة المتّحدة

20 يونيو , 2021

حذّر علماء من أنّ ظهور فيروسات تنفسية جديدة سيعني أن فصل الشتاء المقبل سيكون تعيسا للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة، إذ من الممكن فرض مزيد من إجراءات الاغلاق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن كالوم سيمبلي، العضو في المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، التي تقدم التوصيات للحكومة، إنّ الأطفال وكبار السن سوف يكونون عرضة للفيروسات المتفشية في نهاية العام.

وحذر خبير صحي أخر من أن المستشفيات قد تصبح مكتظة بالمرضى في وقت ما

خلال فصل الشتاء.

وقال سيمبلي صباح اليوم لإذاعة تايمز " أعتقد أننا سنشهد فصل شتاء تعيساً للغاية لأن أمراضنا التنفسية ستعود وتضربنا بقوة. ولكن بعد ذلك، أعتقد أننا سنرى الأمور تعود لطبيعتها العام المقبل".

وأضاف" هناك أمر غير سار بعد كل جائحة، لأن التباعد الاجتماعي سيكون قد حد من التعرض، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل وأطفالهن حديثي الولادة، فهم لم يتعرضوا للفيروسات التنفسية المتنفشية المعتادة".

وأوضح" الحماية التي يتعين أن تعطيها السيدة الحامل لرضيعها لم تحدث".

وتابع " لذلك سنرى زيادة في حالات الاصابة بمرض التهاب الشعبيات، وارتفاع في حالات الالتهاب الرئوي المكتسب لدى الأطفال وبين كبار السن بالإضافة للفيروسات التنفسية الأخرى التي ليس لدينا لقاحات لها".

وحذّرت سوزان هوبكنز، مديرة قسم الاستجابة الاستراتيجية في هيئة الصحة العامة في انجلترا من ارتفاع محتمل لحالات الاصابة بفيروس كورونا في نهاية العام.

وقالت في برنامج اندرو مار بهيئة الاذاعة البريطانية BBC "علينا أن نفرض المزيد من إجراءات الاغلاق هذا الشتاء. لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، فهو يعتمد على ما إذا كانت المستشفيات ستبدأ في الشعور بالضغط في وقت ما".

وأضافت" ولكن أعتقد أنه سوف تكون لدينا سبل بديلة لإدارة الوضع من خلال التطعيم والأدوية، والاختبارات، ومضادات الفيروسات وهي الأمور التي لم نكن نحظى بها الشتاء الماضي".