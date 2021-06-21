رئيس وزراء اليونان في ضيافة السيسي وبابا الإسكندرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت لاحق اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والبابا "تواضروس الثاني" بابا الإسكندرية.

ووصل ميتسوتاكيس على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين في زيارة لمصر يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويستقبل الرئيس السيسي رئيس الوزراء اليوناني الذي يقوم بزيارة أيضا لمقر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في الإسكندرية للروم الأرثوذكس ويلتقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس وذلك بمقر بطريركية الإسكندرية.

وتاريخيا كانت الجالية اليونانية من أكبر الجاليات في الإسكندرية المدينة الساحلية التي تعد العاصمة الثانية لمصر.

وخلال رئاسة السيسي للبلاد سعى لتعميق علاقته باليونان وقبرص لتحقيق توازن إقليمي في حوض المتوسط والاستفادة من احتياطات طاقة واعدة بالمنطقة.

وكان الرئيس المصري تلقى في 17 مارس/آذار الماضي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني تناولا فيه متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبي.

وتؤثر الأزمة الليبية التي تمتد سواحلها الشمالية على البحر المتوسط على استقرار المنطقة وسط مخاوف أوروبية من الهجرة غير الشرعية، وتحالفات مشبوهة مع دول إقليمية تسعى لمنازعة مصر واليونان وقبرص احتياطيات الطاقة.