تسهيلات إسرائيلية جديدة على معابر غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدخلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تسهيلات جديدة على حركة المعابر مع قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان لها، عن جملة من الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المواطنين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)" اعتباراً من صباح اليوم الاثنين.

وبينت الهيئة أن ما سيتم العمل به اعتباراً من اليوم هو السماح بعودة العالقين من أبناء قطاع غزة في الأردن عبر معبر بيت حانون/إيرز، وعودة البريد الصادر والوارد بشكل حر.

وذكرت أنه سيسمح بتصدير جميع المحاصيل الزراعية وما تنتجه مصانع الخياطة للضفة الغربية وإسرائيل.



وقال رئيس الهيئة حسين الشيخ إن "ما سمح به اليوم نأمل أن يكون مقدمة لرفع الحصار بالكامل عن أهلنا في غزة".

وطالب الشيخ الحكومة الإسرائيلية بفتح معابر قطاع غزة للأفراد والبضائع والسماح بالاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة، وتحرير كل البضائع المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية.

في السياق نفسه، أكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق وإدخال البضائع لغزة أن السلطات الإسرائيلية سمحت بنقل الخضراوات للضفة الغربية أو الخارج، بالإضافة إلى كميات محددة من الملابس عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

ومعبر كرم أبو سالم هو الممر التجاري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأغلقت إسرائيل معبري كرم أبوسالم (التجاري) وإيرز/بيت حانون (المخصص للأفراد) في 10 مايو/أيار الماضي وأعادت فتحهما جزئيا للحالات الإنسانية بعد وقف التصعيد، ولكن استمر منع التصدير وإدخال مختلف البضائع لغزة ما أصاب الحركة الصناعية والاقتصادية بشلل كبير.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن القاهرة تقود حراكا من أجل تثبيت التهدئة وتكثف جهودها وصولا لحالة تسكين وحل الأزمات الأخيرة في قطاع غزة.