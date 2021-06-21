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انتهاك مستمر.. قصف بري تركي لريف حلب الشمالي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التركية للسيادة السورية، قصفت قوات أنقرة مجددا، مناطق في ريف حلب الشمالي يقطنها الأكراد.

ووفق ما رصده نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تجدد القصف البري التركي على مناطق انتشار القوات الكردية في المنطقة هناك.

واستهدفت المدفعية التركية مناطق في قريتي سموقة ومنغ شمالي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، بحسب المرصد.

وكان المرصد السوري أفاد مساء أمس الأحد بتعرض مواقع عند أطراف مدينة تل رفعت وقرية عين دقنة؛ الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، لقصف مدفعي مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها.

ولن ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة، في قصف اليوم والأمس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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