شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار العملات المشفرة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت أسعار العملات الافتراضية "المشفرة" هبوطا جماعيا الإثنين، على وقع ضغوطات تتعرض لها العملات من المؤسسات العالمية، وقوة الدولار.



وبلغ سعر العملة الافتراضية الأبرز "بيتكوين" في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، 33.22 ألف دولار أمريكي للوحدة الواحدة بتراجع 6.73% مقارنة مع جلسة أمس الأحد، فاقدة 2400 دولارا للوحدة، بحلول الساعة (08:30 بتوقيت غرينتش).

وانخفضت القيمة السوقية لعملة بيتكوين عالميا إلى مستوى 623.7 مليار دولار، الإثنين، نزولا من 701.60 مليار دولار، في التعاملات المسائية الأحد.

فيما حافظ الدولار على مكاسب الأسبوع الماضي اليوم الاثنين بعد مفاجأة مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي بدا يميل إلى التشديد النقدي، بينما هوت بِتكوين مع تصعيد الصين حملتها على تعدين العملة المشفرة.

استقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر بعد أن قفز 1.9% الأسبوع الماضي - أكبر زيادة منذ مارس آذار 2020 - إذ تحدث مجلس الاحتياطي الأمريكي عن نهاية أسرع من المتوقع لسياسة التيسير النقدي البالغ.

وأول أمس السبت، وجهت أكبر جهة للرقابة المالية في أوروبا، رسالة تحذيرية إلى المتعاملين بالعملات المالية المشفرة، بأنهم قد يتعرضون للإفلاس التام.

وحذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل "البيتكوين"، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

وقالت "سلطة السلوك المالي" (اف سي آيه)، الجهة الوحيدة المخولة حق تنظيم الخدمات المالية داخل المملكة المتحدة، إن 2.3 مليون بريطاني يحملون عملات مشفرة مقابل 1.9 مليون العام الماضي.

وفي الوقت نفسه اعتبر 38% من المتداولين بالعملات الرقمية هذه الأصول بمثابة مقامرة، بانخفاض عن 47% العام الماضي، "بينما تتزايد أعداد من يرونها إما مكملا أو بديلا للاستثمارات السائدة"، وفق ما قالت الهيئة في بيان، حسب وكالة فرانس برس.

وازدهرت الأسواق المالية في لندن، خلال العقود الأربعة الماضية لتصبح عاصمة المملكة المتحدة المركز الأوروبي البارز للإقراض والتجارة والاستثمار، وذلك قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وسجلت عملة إيثريوم "Ethereum" خلال تعاملات اليوم 2016.83 دولار بنسبة تراجع 7.52% مقارنة مع تعاملات الأحد. كما تراجعت عملة دوجكوين Dogecoin بنسبة 8.3% إلى مستوى 0.26 دولار.

وانخفضت عملة XRP نحو 7% لتصل إلى مستوى 0.702 دولار، وتراجعت عملة لايتكوين "LTC" خلال التعاملات بنسبة 8.5% إلى 140.5 دولار.

وانخفض سعر عملة بولكادوت "DOT" بنسبة 9.7% لتسجل نحو 18.4 دولار. فيما تراجعت العملة الرقمية تشينلينك Chainlink LINK بنسبة 5.6% لتسجل 19.48 دولار.

وبنسبة طفيفة بلغت 0.3% تراجعت عملة تيثر إلى 1.01 دولارا للوحدة الواحدة، كما تراجعت بينانس كوين بنسبة 321.12 دولارا للوحدة الواحدة.