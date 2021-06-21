شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأرميني يحصد غالبية تشريعية.. ومنافسه يعترض على «التزوير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان- أ.ف.ب

فاز رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت، الأحد، على ما أظهرت النتائج الكاملة التي نشرتها، الاثنين، لجنة الانتخابات المركزية، فيما أكد الائتلاف المنافس حصول «تزوير منظم».

وحصل حزب باشينيان «العَقْد المدني» على حوالي 53,9% من الأصوات بعد فرز كل بطاقات الاقتراع، ما سيسمح له بتشكيل حكومة جديدة بمفرده وإعادة رئيس الحكومة الحالي إلى رئاستها. وحصدت لائحة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان 21% من الأصوات، بحسب النتائج، لكن الأخير يعترض على هذه النتيجة مندداً بحصول عمليات «تزوير».

ويخشى مراقبون كثرٌ اندلاع احتجاجات وحتى أعمال شغب بعد حملة انتخابية محتدمة أدت إلى استقطاب في المجتمع الأرميني بعد بضعة أشهر من تكبد يريفان «هزيمة عسكرية» في مواجهة أذربيجان.

وقبل ساعات عدة من إعلان النتائج الرسمية، قال باشينيان: «نعلم أنّنا حقّقنا نصراً مُقنِعاً في الانتخابات وأنّنا سنحظى بغالبيّة مقنِعة في البرلمان»، داعياً مناصريه إلى التجمّع، مساء الاثنين، في وسط يريفان. ولدى وصوله إلى مقرّ حملته، استُقبل رئيس الوزراء بهتافات من بينها «أحسنْت!» و«انتصار!» من جانب مناصريه وسط تصفيق حار.

وبدون انتظار صدور النتائج الكاملة، اعترض ائتلاف كوتشاريان الانتخابي على وجود «تزوير مُنَظّم ومُخطّط له»، معتبراً ذلك «بمثابة سبب خطير لانعدام الثقة»، ومشدّداً على أنّه لن «يعترف» بالنتائج حتّى يتمّ النظر في «الانتهاكات».

وتنافس باشينيان (46 عاماً)، الصحفي السابق الذي أصبح رئيساً للحكومة في 2018 بعد ثورة سلمية ضد «النخب الفاسدة القديمة»، مع خصمه كوتشاريان (66 عاماً)، الرئيس السابق الذي يَتّهم منافسه بعدم الكفاءة ويطرح نفسه على أنه قيادي يتمتع بخبرة. وانهارت شعبية باشينيان إثر «خسارة» أرمينيا في حرب ضد جارتها أذربيجان في خريف 2020.

وبعد معارك استمرت ستة أسابيع وخلفت أكثر من 6500 قتيل، اضطرت يريفان إلى التنازل عن أراضٍ مهمة كانت تسيطر عليها منذ الحرب التي جرت في أوائل تسعينات القرن الماضي للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ التي تقطنها غالبية من الأرمن.