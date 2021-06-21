شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليار برميل حجم التسليم الفعلي لـ «بورصة دبي للطاقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بورصة دبي للطاقة» (DME)، أول بورصةٍ دوليةٍ في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، عن تحقيق إنجاز نوعي جديد من حيث حجم التسليم الفعلي منذ تأسيسها حيث بلغ 2.5 مليار برميل.

وساهم الاهتمام المتزايد في القيمة التي توفرها «بورصة دبي للطاقة» والثقة التي منحتها شركات النفط الوطنية في الآونة الأخير، في تمكينها من تحقيق النجاح، وذلك على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي مرت بها أسواق النفط العالمية خلال العام المنصرم، وتمكنت البورصة من تعزيز مكانة العقد الآجل لخام عمان بوصفه المعيار الرئيسي والأكثر موثوقية لأسواق النفط الخام في آسيا.

وقال رائد السلامي، المدير العام ل«بورصة دبي للطاقة»: «تزداد أهمية العقد الآجل لخام عمان يوماً بعد يوم لما يوفره من آلية تداول عادلة وشفافة تسمح باستكشاف أسعار النفط الخام المتجه شرقاً. وقد تمكنت البورصة من اكتساب ثقة كبار منتجي النفط في المنطقة ما دفعهم لاعتماد خام عمان كمؤشر سعري لأسعار النفط وإتاحة الفرصة لعملائهم للقيام بعمليات التحوط المكتملة».

وقد انضمت كل من السعودية والكويت والبحرين إلى قائمة الدول التي تعتمد خام عمان في تسعير نفوطها وأصبح العقد الآجل لخام عمان المؤشر الرئيسي لحوالي 170 مليون برميل من النفط الخام شهرياً منذ العام 2018، بعد أن كان يقتصر على تسعير حوالي 30 مليون برميل شهرياً.

وأضاف السلامي: «إن نفط عمان هو إحدى ركائز نجاح البورصة، حيث كان يلعب دور نفط الإشارة في المنطقة وذلك قبل طرحه في البورصة، ونحن اليوم نتطلع إلى ترسيخ علاقاتنا مع الدول المنتجة وتطوير منصة التداول، وذلك من أجل تقديم أفضل حلول التحوط لعملائنا وخدمة دول الخليج والمنطقة».