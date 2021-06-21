مصرع شخصين في حادث تصادم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الإثنين، إثر اصطدام دراجة نارية "موتوسيكل" بعمود إنارة أمام كوبري قرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية بني شقير بمركز منفلوط، بالحادث.

انتقل رجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الواقعة وبالمعاينة الأولية تبين اصطدام موتوسيكل دون لوحات معدنية بعمود إنارة أمام كوبري بنى شقير، وأسفر الحادث عن وفاة "مصطفى.ص.ر"، ١٧عامًا، و"هشام.هـ.ز"، 17 عامًا.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُررالمحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.